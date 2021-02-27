СК отказывает в возбуждении дела против силовика, ударившего петербурженку Юдину ногой в живот

Об этом рассказала правозащитница Динара Идрисова, так как именно она подавала заявление о возбуждении дела. На данный момент, Динара Идрисова так и не получила никакого бумажного подтверждения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что следователи Ирина Копрова и Георгий Титов сказали, что это будет сделано до первого марта. По словам правозащитницы, после того, как прошла первичная проверка, сотрудники правоохранительных органов должны были передать материалы по делу в Следственный комитет, однако этого не случилось.

В ходе несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционного политического деятеля Алексея Навального Маргарита Юдина подошла к сотрудникам полиции, которые вели задержанного мужчину. Маргарита поинтересовалась, почему задержали молодого человека, затем сотрудник полиции с размаху ударил женщину в живот ногой, после чего пострадавшая упала.

Маргарита Юдина была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Спустя день силовик пришёл в больницу к пострадавшей и стал извиняться с цветами на видео, за кадром была девушка, которая комментировала, что "он у нас хороший парень". Та сказала, что прощает его. По прошествии ещё одного дня Маргарита рассказала, что в правоохранительных органах буквально уговаривали её, чтобы она простила ударившего её в живот силовика без какой-либо причины.