Подозреваемого в убийстве родителей на Малой Охте отправили на принудительное лечение

Судом Петербурга было вынесено постановление по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 30-летнего Кирилла Балакшова. Мужчину обвиняют в убийстве своих родителей.

Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 25 марта 2020 года. Балакшов во время конфликта напал на своих родителей с ножом. Мать подозреваемого скончалась от полученных травм на месте происшествия, отец – в автомобиле скорой помощи.

Балакшов признал свою вину. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности, направив его на принудительное лечение. Балакшову будет оказана психиатрическая помощь. Мужчина пройдет лечение в стационарных условиях в медицинском учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением.