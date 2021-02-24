В нескольких школах Петербурга произошла эвакуация из-за поступивших угроз

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе районных администраций, в двух районах Северной столицы 24 февраля произошла эвакуация школ.

В Калининском районе были эвакуированы ученики шести учебных заведений. В связи с произошедшим занятия 24 февраля были отменены. Старшеклассникам разрешили уйти домой, ученики младших классов ждали родителей в соседних школах.

В Выборгском районе также эвакуировали учеников из школы № 135, которая располагается по адресу Поэтический бульвар, 3. После того, как в здании школы и на прилегающей территории провели проверку, учащиеся вернулись на занятия.