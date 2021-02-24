Бывший контролер магазина отсудил у работодателя 220 тысяч рублей

Суд помог жителю Петербурга вернуть денежные средства за сверхурочную работу и неиспользованный отпуск.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе УФССП по Петербургу, мужчина работал в продуктовом магазине контролером. В течение года он работал сверхурочно, однако, решив уволиться в мае 2020 года, работник не получил дополнительной платы. Работодатель «забыл» заплатить контролеру за переработки без отпуска.

Факт переработки был подтвержден Кандалакшским судом Мурманской области. Судебные приставы списали денежные средства со счета организации и выплатили их бывшему работнику магазина за сверхурочную работу, неиспользованный отпуск, а также в качестве компенсации морального вреда.