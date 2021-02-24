В Петербурге на дамбе столкнулось 10 автомобилей

В районе 16 часов на петербургской дамбе произошло массовое ДТП. Так, во вторник, 23 февраля, столкнулось 10 автомобилей. Причиной аварии стала сильная метель. Спустя некоторое время к 10 автомобиля добавилось еще 3 машины, столкнувшиеся на дамбе. Пострадавших в ДТП не зафиксировано, однако массовая авария создала сильный затор.

Кроме того, на утро 24 февраля запланировано поднятие дамбы для проведения технических проверок местности.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о снегопаде и гололеде, вызвавшем пробки в 8 баллов. На данный момент пробки снизились до 7 баллов по версии «Яндекса».