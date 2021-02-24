Первый рабочий день недели оставил центр Петербурга без света

Утро среды не задалось в самом центре Петербурга. Многие центральные улицы остались без света, а также общественный электротранспорт не смог выйти на маршруты. Причиной сбоя стала неполадка на электросети.

Рабочая неделя началась в Северной столице с отключения электричества в 6:40 на Суворовском проспекте. В связи с этим троллейбусы остановились. Кроме того, неполадки со светом замечены и на Республиканской улице и Новочеркасском проспекте. Петербуржцам пришлось собираться на работу при помощи подручных систем освещения.

Известно, что пресс-служба ГУП «Горэлектротранс» подтвердил неполадку. На данный момент свет вернулся в квартиры и на улицы города.