Врачи продолжают бороться за жизнь петербуржца, упавшего с Сенного моста

В центре Петербурга найден молодой человек. Вероятно, он упал на лед канала Грибоедова с Сенного моста. Пострадавший был найден посреди ночи в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ему 26 лет. О деталях происшествия молодой человек не сообщил. Пациента оперативно доставили в отделение Мариинской больницы. Врачи сообщают, что у мужчины множество серьезных травм, в том числе и травмы черепа.

На данный момент пострадавший в реанимации, и врачи борются за его жизнь.

Согласно противоэпидемиологическим мерам, в Петербурге закрыты увеселительные заведения в ночное время, что позволяет не дать вирусу COVID-19 быстро распространяться среди горожан. Однако влияние этого факта на количество пьяных на улицах города остается под вопросом.