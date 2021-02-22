Ушел из жизни заслуженный артист России Александр Жданов

21 февраля скончался актер театра «На Литейном» Александр Михайлович Жданов. Причиной смерти стала затяжная болезнь.

В январе 2021 года Жданову исполнилось 70 лет. В театр «На Литейном» актер пришел в 1976 году. За свой творческий путь Жданов сыграл более 40 ролей. Кроме того, актер также внес свой вклад в кино. Жданов сыграл в 20 фильмах и сериал, в число которых входят «Труффальдино из Бергами», «Улицы разбитых фонарей».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Жданова. Он отметил, что смерть актера – большая утрата для Ленинградской области и отечественной сцены.