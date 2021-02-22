В квартиры на Маршала Жукова возвращается тепло после аварии

Коммунальная авария произошла на перекрестке улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова в ночь на 22 февраля.

В результате прорыва трубы по улице разлилась горячая вода, проспект заволокло паром. Сообщается, что в зоне разлива кипятка оказались несколько машин.

На место происшествия прибыли сотрудники «Теплосети» - аварию устраняют. В дома на проспекте Маршала Жукова возвращается тепло. Системы отопления находятся по контролем управляющих компаний. Кроме того, сообщается, что владельцам машин возместят ущерб. Специалисты напоминают, что в случае прорыва трубы необходимо незамедлительно обращаться в аварийную службу.