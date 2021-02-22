Пьяный автомобилист на Jaguar врезался в машину сотрудника ГИБДД

В Выборгском районе Петербурга водитель Jaguar, будучи пьяным, врезался в автомобиль Audi, за рулем которого находится сотрудник ГИБДД. Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Автомобильная авария произошла 13 февраля около 10 часов утра на проспекте Культуры.

Автомобиль Audi является личным автомобилем сотрудника ГИБДД, который выехал по делам в свой выходной.

Виновник аварии после ДТП предпринял попытку скрыться с места происшествия, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать автомобилиста. Сообщается, что мужчину уже задерживали за езду в нетрезвом состоянии. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело.