В Петербурге задержали хулигана, обещавшего взорвать здание на Пражской

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, угрожавший взорвать здание, расположенное на юге Петербурга.

Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Вечером 21 февраля диспетчер пожарной службы сообщил о звонке неизвестного. Мужчина рассказал о своем намерении взорвать здание государственного учреждения на Пражской улице.

В здание и на прилегающей территории была проведена проверка, в результате которой не было обнаружено взрывных устройств. Оказалось, что звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела.