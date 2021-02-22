В Петербурге частному детскому саду грозит закрытие из-за условий питания и сна

В частном детском саду в Василеостровском районе города дошкольников кормили, не соблюдая санитарные нормы.

Заведение было проверено сотрудниками Роспотребнадзора, когда один из воспитанников заболел коронавирусом. Представители ведомства обнаружили нарушения условий сна и питания детей. Сотрудники детского сада установили трехъярусные выдвижные кровати и подавали обеды на кухне, официально несуществующей. Родители воспитанников детского сада заключили договоренность с владельцами по поводу условий питания детей.

По документам нахождение детей в заведении должно было ограничиваться шестью часами, однако, заведение работало полный день.

Роспотребнадзор подал судебный иск, требуя закрыть заведение.