В Кировском районе двое пьяных мужчин ворвались в квартиру к инвалиду

Как сообщают в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, сотрудникам правоохранительных органов сообщили о криках о помощи, доносившихся с проспекта Народного Ополчения.

Полицейские обнаружили, что около одного из домов в снегу лежит мужчина. Он рассказал, что в квартиру, где он находился вместе со своим братом, инвалидом II группы, ворвались неизвестные. Мужчина выпрыгнул в окно, однако, его брат остался внутри. Полицейские поднялись в квартиру и задержали двух пьяных злоумышленников, которые избили мужчину с инвалидностью.

Его брат, выпрыгнувший из окна, был госпитализирован.