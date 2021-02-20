В Петербурге мигрант из Средней Азии стрелял в квартире во время ремонта

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мигрант из Средней Азии, устроивший стрельбу в квартире во время ремонта.

Инцидент произошел 19 февраля около 9 часов вечера. Во время ремонта мужчина заметил сейф хозяина и вскрыл его. В сейфе хранилось охотничье ружье, которое заинтересовало злоумышленника. В ванной мужчина два раза выстрелил дробью в потолок, после чего вышел на лестницу. Соседи услышали шум и, испугавшись, вызвали сотрудников полиции.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ МВД Петербурга, хулиган был задержан на месте. В отделении полиции выяснилось, что у мужчины нет регистрации для нахождения на территории РФ.

В настоящее время принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела.