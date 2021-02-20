Стало известно о втором пострадавшем в результате прорыва трубы на Васильевском острове

В результате прорыва трубы в Василеостровском районе Петербурга пострадали двое.

38-летний мужчина, ехавший на велосипеде по проезжей части в зоне вытекания горячей воды, упал в кипяток. Кроме того, 25-летняя девушка в результате аварии получила ожоги и была госпитализирована.

Как сообщает руководитель отдела термических поражений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Евгений Зиновьев, пострадавшие были оперативно госпитализированы, однако их состояние остается тяжелым, в связи с чем трудно говорить о возможных прогнозах. Врач сообщил, что тактика дальнейшего лечения зависит от последующих сроков. Врач также отметил, что пока что не может предоставить какую-либо информацию, касающуюся реабилитации пострадавших.