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В поселке Парголово школьница выпала из окна

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© Фото: pixabay.com

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14-летняя девочка погибла на месте.

Под Петербургом в поселке Парголово найдено тело 14-летней девочки подростка. Вероятнее всего девочка выбросила с 17-го этажа.

В 11 часов утра на Юкковском у 7-го корпуса 14-го дома нашли мертвую девочку. Ее рюкзак был найден на 17 этаже этого же дома. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что школьница отправилась утром на занятия, однако до школы так и не добралась. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В преддверии экзаменов по стране увеличиваются случаи суицида среди подростков. Причину смерти девочки следствию еще предстоит выяснить.

 

 

 

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