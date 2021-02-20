Ударивший ножом охранника консульства Украины оказался в психбольнице

В отношении нападавшего с ножом мужчины в консульстве Украины возбудили уголовное дело. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Петербургу и области.

Напомним, инцидент произошел в центре города на Неве в консульстве Украины. Мужчина пришел в день, когда нет приема, а охранник не дал ему пройти. Тогда мужчина молча достал нож и ударил им охранника. Прибывший наряд полиции задержал злоумышленника, однако нападавшего первым делом отвезли в психиатрическую больницу.

На данный момент в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулдиганство». Охранник находится под наблюдением врачей и его состояние оценивают как среднее.