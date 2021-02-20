В Купчино загорелись 3 Mercedes и Kia

В Санкт-Петербурге 20 февраля в Купчино, рано утром загорелись 4 автомобиля. Среди них 3 Mercedes и Kia. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили огонь. О пострадавших не сообщается.

В ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в 5:30 20 февраля поступил вызов на улицу Дмитрова, дом №43.

На данный момент причины возгорания выясняются сотрудниками правоохранительных органов. Однако сгоревшие машины же не подлежат восстановлению.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из пользователей предположил в комментариях, что машины сожгли либо из-за долгов, либо для выплаты страховки.