На Васильевском острове произошел прорыв трубы с горячей водой

В Санкт-Петербурге прошедшей ночью на Васильевском острове произошла коммунальная авария. Согласно передаваемой информации, произошел прорыв трубы с горячей водой. В зоне вытекания кипятка оказался мужчина, получивший ожоги. Петербуржца сразу же госпитализировали в больницу.

«По предварительной информации, в зоне вытекания теплоносителя оказался мужчина. Ему оперативно оказана помощь», — сообщили в «Теплосети».

Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила, что в дежурную службу 20 февраля в 1:20 поступило сообщение о том, что возле дома №54 7-й линии Васильевского острова произошел прорыв трубы с кипятком.

На место происшествия немедленно выехали аварийные службы.