Проводится проверка по факту 18-часовой задержки авиарейса в Занзибар

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщает, что на данный момент ведомство осуществляет проверку по факту задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Занзибар.

На защиту 332 пассажирам, для защиты их прав, вступила транспортная прокуратура, которая и проведет разбирательство по факту долгой задержки рейса.

«По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна (Boeing 767) произошла в связи с технической неисправностью», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что изначально самолет должен был вылететь из аэропорта Пулково в Занзибар в четверг, 18 февраля, в 3:55 по московскому времени. Однако рейс состоялся только после 18-и часовой задержки.