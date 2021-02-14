В Шушарах в некоторых домах отключили воду и свет

В Санкт-Петербурге в ряде жилых домов в Шушарах произошло отключение электроэнергии и водоснабжения, а также связи. Об этом сообщили в группе «Шушары» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что в радиус отключения попали 67 зданий.

В паблике сообщается, что инцидент начался в 14:00. В связи с отключением света также перестали работать светофоры. Из-за этого на дорогах образовали большие пробки на автомобильных дорогах.

"С 16:09 все потребители получают электроэнергию. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и провели ремонтные работы", — заявили в пресс-центре.