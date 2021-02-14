На Октябрьской набережной бетономешалка упала в Неву

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля. В невском районе Санкт-Петербурга опрокинулся грузовой автомобиль.

На Октябрьскую набережную были пригнаны два бетонных манипулятора. С помощью подъёмных кранов из Невы доставали грузовую машину. Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Автор поста сообщил, что автомобиль упал в Неву.

На кадрах видно, как краны вытаскивают из реки бетономешалку, уложив ее на бок.

В настоящее время выясняются подробности произошедшей автомобильной аварии.