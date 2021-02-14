Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего у клуба в центре города

Житель Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с администратором клуба, после чего, выстрелил несколько раз в воздух из травматического пистолета. Инцидент произошел на улице Чудновского. Сообщается, что конфликт разгорелся по вине пьяного мужчины.

Администратор заведения обратился к сотрудникам правоохранительных органов. К клубу оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Злоумышленник был задержан и доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители изъяли у задержанного травматический пистолет. В настоящее время принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего.