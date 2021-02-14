Женщина прыгнула на лет с Литейного моста и была госпитализирована

Утром в воскресенье, 14 февраля, женщина, перебравшись через перила Литейного моста, прыгнула на лед с большой высоты.

Лед треснул, женщина получила многочисленные переломы. Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу. На видео с места происшествия видно, что в момент инцидента по мосту шли прохожие, однако, никто из свидетелей произошедшего не успел остановить женщину. На место происшествия оперативно выехали сотрудники спасательных служб. В момент, когда пострадавшую передавали медицинским работникам, она была в сознании.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов.