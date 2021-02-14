Уроженец Узбекистана изнасиловал женщину в Колпинском районе

В Петербурге гражданин Узбекистана изнасиловал и избил жительницу Брянска. Преступление произошло в Колпинском районе в поселке Понтонный 12 февраля. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Жертвой стала 48-летняя женщина из Брянска. Пострадавшей удалось выжить благодаря соседу, который обнаружил ее и вызвал полицию и скорую помощь. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, а также различные ссадины на теле.

Личность нападавшего уже установлена. Им оказался 28-летний безработный гражданин Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о гражданине из стран Закавказья, который устроил дебош и прокатил на капоте участкового полицейского.