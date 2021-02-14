Мужчину, прокатившего участкового на капоте, удалось задержать в Петербурге.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Дело в том, что на проспекте Энгельса петербуржец прокатил участкового на капоте своей машины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Началось все с конфликта в павильоне на улице. На дебош вызвали сотрудников полиции, которые прибыв на место, спугнули нарушителя. Тот сел в свой автомобиль марки BMW и скрылся с места происшествия. Однако дело усугубилось тем, что участковый пытался помешать проехать водителю, но оказался на капоте автомобиля.

«Проехав около 100 метров с находящимся на капоте сотрудником полиции, водитель остановился около парковки через несколько домов", — комментируют ситуацию в МВД.

Мужчину удалось задержать на месте. Личность водителя удалось быстро установить – это 33-летний безработный гражданин одной из бывших республик СССР.