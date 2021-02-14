Во Фрунзенском районе под ж/д мостом застряла фура

Вечером субботы, 13 февраля в Петербурге под мостом застряла фура. Происшествие случилось на улице Боровая.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», фура застряла под железнодорожным мостом во Фрунзенском районе города. Вероятно, водитель большегруза не рассчитал габариты, проигнорировав предупреждающие знаки.

По словам очевидцев, кабина фуры не пострадала. Под мостом застряла грузовая часть машины. Пострадавших в ДТП нет.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об ограничении движения автомобилей с 15 февраля. Так, с понедельника проезд по перекрестку проспекта Энергетиков и Партизанской улице, а также по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до железнодорожного переезда.