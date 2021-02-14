В Петроградском районе загорелись кролики

В Петербурге 13 февраля загорелась кроличья ферма на Петроградской стороне. Информация о происшествии появилась в социальной сети Facebook.

На Зверинской улице находился контейнер с кроликами. Для того, чтобы животные не замерзли, внутрь поместили обогреватель, однако он загорелся. Прибывшие на место пожарные были удивлены, что горят кролики.

Семь кроликов погибло на месте, спасти удалось лишь одного. После устранения возгорания на звериной ферме, спасатели начали поиск владельца животных. Хозяин выжившего кролика нашелся быстро, и спасатели передали ему малыша.

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