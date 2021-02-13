Не стало звезды сериала "След" Олега Валкмана

Актер Олег Валкман, обрётший известность благодаря роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След», ушел из жизни в субботу, 13 февраля. Ему было 52 года.

Новость о внезапной смерти актера потрясла его родных, коллег и фанатов. Информация о смерти Валкмана была подтверждена его представителем. Сообщается, что самочувствие актера резко ухудшилось, после чего у него поднялась температура. Валкман лежал в реанимации.

Причина смерти пока неизвестна. О том, когда и где состоится прощание с актером, сообщат 15 февраля.