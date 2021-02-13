В Петербурге спасли чайку, которая примерзла ко льду на Неве

О птице, которая едва не погибла, оказавшись в ледяном плену, рассказали волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас».

Чайку заметила жительница Петербурга во время пробежки. Она сообщила о птице волонтерам, однако, для того чтобы помочь птице, понадобилась обращаться к спасателям.

К чайке приблизилось судно на воздушной подушке, один из спасателей отбил птицу ото льда инструментом. Птицу вместе с куском льда подняли в сачке, а затем отмочили в ванной. Крылья и лапы у чайки не повреждены, есть шансы, что животное сможет продолжить жить в природе после лечения.