В Петербурге произошел пожар на ледоколе "Урал"

На ледоколе «Урал», который строится на Балтийском заводе Санкт-Петербурга, произошло возгорание. Информация о пожаре на ледоколе была предоставлена пресс-службой предприятия.

На предприятии отметили, что огонь охватил помещение, площадь которого составляет 5 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать силами завода.

Ледокол «Урал» заложили 25 июля 2016 года, спустили на воду – 25 мая 2019 года. Судно планируют начать эксплуатировать в октябре 2022 года.