"Скорую! Скорее!": Актриса Веденская рассказала о подробностях драки в Петербурге и поделилась фото последствий

В одном из Петербургских отелей неизвестная разбила бокал о голову актрисы Анастасии Веденской.

12 февраля артистка рассказала о произошедшем у себя в Instagram. Во время ужина к актрисе присоединился друг - режиссер «Дочери тьмы», который привел с собой незнакомую Веденской супружескую пару. «Товарищи стали пить водку и вскоре вечер перестал быть приятным» - написала актриса. Супруга друга режиссера ударила Веденскую по лицу бокалом.

Акстриса обратилась к персоналу с просьбой вызвать ей скорую. В результате инцидента Веденская получила порезы лица, ей была оказана необходимая медицинская помощь.