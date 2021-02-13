МЧС Ленобласти выгнали рыболовов со льда

Региональный МЧС совершил рейд по водоемам Ленинградской области. В ходе проверки нарушители получили пять административных штрафов. Об этом сообщают в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

В частности, на реке Свирь любители рыбалки вышли на лед, что запрещено администрацией Петербурга и области всю зиму. В мероприятии участвовали спасатели ПСО г. Новая Ладога, а также работники Гостехнадзора и правоохранительные органы.

Обычно в ходе рейда ксперты измеряют толщину льда, а также контролируют, нарушил ли кто-то запрет выхода на лед.

«В случае обнаружения в запрещённых местах рыбаков с ними проводились профилактические беседы», — сообщают в МЧС.