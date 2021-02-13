Стрелявшего в парке «Александрино» петербуржца удалось задержать

В ночь на 12 февраля жители Кировского района услышали выстрелы и обратили в полицию. Полиция прибыла на улицу Лени Голикова, однако группа стрелявших уже скрылась с места происшествия.

Через несколько часов на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД остановили машину, подозревая водителя в опасном вождении. Оказалось, что 27-летний мужчина, находившийся за рулем, был пьян. Он передвигался на «Рено Каптюр». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Правоохранительным органом удалось установить, что мужчина причастен к стрельбе в парке «Александрино». На данный момент устанавливаются лица, находившиеся в компании мужчины в ту ночь.