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Двух работников кладбища подозревают в мошенничестве

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© Фото: pixabay.com

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Заведующий кладбищем теперь находится под домашним арестом, а работник ритуальных услуг заключен под стражу.

12 февраля, были арестованы двое мужчин, работающих в сфере похоронного бизнеса. Октябрьский районный суд постановил арестовать подозреваемых в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Один из подозреваемых является заведующим кладбища в МУП Горбунковского сельского поселения «Новый свет». Установлено, что мужчина присвоил себе 85 тысяч, которые предназначались для оказания ритуальных услуг. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Вторым подозреваемым является работник МУП «Святой Константин», который присвоил себе лишь половину суммы. За оказанные ритуальные услуги ему заплатили 50 тысяч, а в чек он внес лишь 25 660 рублей. Кроме того, установили еще похожий эпизод, когда подозреваемый присвоил себе 60 780 рублей. Решением суда мужчина заключен под стражу.

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