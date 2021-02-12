Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении петербургского учителя

Следственным комитетом было возбуждено второе уголовное дело в отношении петербургского учителя, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней ученицы.

В главном следственном управлении СК РФ по городу сообщили о задержании мужчины. В отношении задержанного возбудили второе уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ. В четверг В СК сообщили о том, что в отношении педагога возбуждено уголовное дело по данной статье в связи с тем, что мужчина приставал к одной из учениц школы. На данный момент сотрудники СК выяснили, что развратные действия были совершены мужчиной также и в отношении другой школьницы во время дополнительных занятий.

Дела были объединены в одно производство.