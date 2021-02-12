В нескольких десятках домов в центре Петербурга отключили отопление из-за ремонта трубы

Множество домов, расположенных в центре Северной столицы, остались без отопления в связи с проведением ремонтных работ. Данная информация была опубликована в пятницу, 12 февраля, на странице Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района в соцсети «ВКонтакте».

Отопление отключили в пяти домах на набережной канала Грибоедова, в двух домах, расположенных на набережной реки Мойки, а также в двух домах в Фонарном переулке и на Казанской. Тепла лишились также жильцы 20 зданий на улице Декабристов и 10 зданий в переулке Пирогова.

Как сообщают в ЖКС, отопление включат, как только ремонт подающего трубопровода будет завершен.