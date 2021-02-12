В Петербурге работники ЖЭКа уронили на автомобиль глыбу льда

Жители Петербурга запечатлели на видео повреждения, которые были нанесены автомобилям работниками ЖЭКа в Заячьем переулке. Петербуржцы отмечают, что на машины, стоящие на парковке, упала глыба льда с крыши здания. Коммунальщики скрыли повреждения, засыпав машины снегом.

Как отмечают в администрации района, местные жители были предупреждены о предстоящих работах.

Владельцы поврежденных автомобилей получили в распоряжение записи с камер наблюдения и обратились в полицию.