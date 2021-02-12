Подозреваемый в расчленении женщины арестован в Ленобласти

В пятницу, 12 февраля, суд отправил подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в СИЗО. Ранее мужчина, проживающий в Ленобласти, был задержан в связи с обнаружением пакетов с останками женщины в лесу. СК РФ по Ленобласти сообщает, что мужчина заключен под стражу на 2 месяца.

Напомним, 10 февраля в полицию поступило обращение о пропаже жительницы Ленобласти. Затем некая женщина сообщила, что один из родственников приглашал к себе домой пропавшую. Кроме того, женщина видела, как он отмывал с пола темные пятна, похожие на кровь.

В ходе следствия удалось установить, что между мужчиной и женщиной произошёл конфликт у него дома. Мужчина убил и расчленил знакомую и вывез тело в лес. После задержания подозреваемый указал место, где находились два мешка с останками погибшей.