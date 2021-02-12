На Невском проспекте снова заметили ограждения и автозаки

В преддверии выходных в центре Северной столицы жители города заметили силовиков. Ограничения и машины для задержания стоят на Невском проспекте у Гостиного двора, а также на Дворцовой площади.

В предыдущие выходные горожане также удивились перекрытым участкам в центре Петербурга. Примечательно, что протестные акции не были анонсированы, а оппозиционер Алексей Навальный вместо со своей командой придерживаются мнения, что в ближайшее время на митинги выходить не нужно.

Петербуржцы выражают недовольство сложившейся ситуацией, ведь многие горожане хотят погулять на выходных по Северной столице, либо спокойно добраться до работы.