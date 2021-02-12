В Петро-Славянке произошел взрыв газопровода в частном доме

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе в Петро-Славянке произошел взрыв газопровода в одном из частных домов, в результате которого погиб молодой человек. Кроме того, дом, который находится на Речной улице, полностью сгорел.

Вечером, 11 февраля, в службу «112» поступило сообщение о том, что между Речным переулком и Вокзальной улицей произошел сильный хлопок, а после люди увидели еще и огонь.

Оказалось, что на участке этого дома проводились нелегитимные ремонтные бурильные работы, в процессе которой повредили газопровод. В итоге произошла утечка газа, и случился взрыв.

Прибывшие на место спасатели обнаружили обгоревший труп 36-летнего мужчины.