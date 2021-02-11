В частном доме Петербурга взорвался газ

В Петербурге частный дом разрушился после взрыва газа. На данный момент дом все еще охвачен огнем, а находящийся в нем человек не найден.

Известно, что в доме находился один человек, о его состоянии пока не известно. Вероятно, он все еще находится в доме под обломками.

На место прибыли пожарные службы и пытаются устранить очаг возгорания, однако дом все еще не потушен. Причина взрыва остается неизвестной, однако, есть версия, что во взрыве виновата рядом расположенная дорога. Накануне дорогу ремонтировали и могли повредить газовую трубу, что и спровоцировало взрыв в доме.