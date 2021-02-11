Учитель ОБЖ, домогавшийся до школьницы, задержан в Петербурге

В Петербурге был задержан учитель, подозреваемый в домогательствах до школьницы. Об этом сообщает ГСУСК РФ по городу на Неве.
«В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении школьницы… Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщает управление по Петербургу.
Примечательно, что учитель уволился по собственному желанию накануне задержания. На данный момент ГСУСК РФ по Петербургу решает вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об учителе ОБЖ, которого обвиняют в домогательстве к школьнице.