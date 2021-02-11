На Двинской улице треснула стена жилого дома

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает о стене, которая начала отходить от дома на Двинской улице. Однако подробности случившегося пока не известны, их предстоит установить специальным службам.

Сообщается, что в доме по стене пошла трещина и на место были вызваны специальные службы. На данный момент специалисты работают на месте и делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие изломы. Подробности и причины случившегося предстоит установить экспертам.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о пожаре, охватившем в Кронштадте четырехэтажный жилой дом на улице Карла Либкнехта. Пожарным удалось вынести двух жителей дома, оказавшимся в западне, однако выжить пострадавшим не удалось.