В Санкт-Петербурге обыскивают офисы ритуальных компаний по делам о растрате

В Санкт-Петербурге проходят обыски в рамках дела по статье о присвоении и растрате в области оказания ритуальных услуг.



По информации из пресс-службы регионального управления СК РФ, уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ было возбуждено в отношении 39-летнего представителя одного из предприятий ритуальных услуг, а также других неустановленных лиц. Сейчас поставлен вопрос о решении избрания меры пресечения, а также предъявлении обвинения.



В ходе следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый в сотрудничистве с соучастниками придумал план действий по хищению имущества предприятия. В 2020 году на территории Ленинградской области, он и его сообщники использовали свои служебные положения. Злоумышленники получали от заказчиков денежные средства за оказанные ритуальные услуги, но в расчётном листе некоторых услуг не было, либо они были внесены не в полном объёме.



"Следственно-оперативной группой проводится более десяти обысков с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", - рассказали в ведомстве.