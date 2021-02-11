В Санкт-Петербурге пресекли деятельность сайтов мошенников по продаже СИЗ

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге пресекли незаконную деятельность мошенников, которые занимались продажей средств индивидуальной защиты. Полиция произвела задержание шести лиц подозреваемых, которые в возрасте от 19 до 40 лет.



По сообщениям пресс-службы ГУ МВД по региону, летом прошлого 2020 года преступники запустили в работу сайты и страницы в социальных сетях, на которых была информация о том, что это интернет-магазин по продаже масок, перчаток и антисептиков.



При совершении заказа товара у покупателей требовали предоплату, в среднем получая от 50 до 100 тысяч рублей. Деньги переводились на счета подставных лиц.

Сотрудники полиции сообщают, что мошенники развернули в интернете агрессивную маркетинговую кампанию для продвижения сайтов в поисковых системах.