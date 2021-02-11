В Санкт-Петербурге школа была эвакуирована из-за возгорания в актовом зале

По информации РИА Новости, около 700 детей и 45 сотрудников школы были эвакуированы из здания в Санкт-Петербурге из-за произошедшего возгорания в актовом зале. О происшествии проинформировали в пресс-службе городского управления ГУМЧС.

"В школе 151 на Хасанской улице произошло горение в актовом зале на площади 5 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 11.27. Эвакуированы 700 детей и 45 человек персонала", - сообщается о произошедшем.

По информации из пресс-службы, учащиеся младшего звена школы были размещены в соседнем здании детского сада, старшеклассники были отпущены домой. Погибших и пострадавших не было.