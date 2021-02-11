Неизвестный ударил женщину на Богословском кладбище и украл ее вещи

В Санкт-Петербурге на Богословском кладбище неизвестный мужчина подбежал к женщине и ударил ее. Затем забрал все вещи и скрылся. ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что сумма материального ущерба составляет около 67,5 тысяч рублей. Заявление в полицию подала 20-летняя девушка 10 февраля.

По рассказам потерпевшей, он шла домой через кладбище. Вдруг к ней подбежал какой-то мужчина, схватил ее и начал душить. После чего нападавший ударил петербурженку по голове и украл у нее документы, деньги, а также мобильный телефон и курительную систему.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.