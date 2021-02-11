В Кронштадте загорелся четырехэтажный дом на Карла Либкнехта

В Санкт-Петербурге в Кронштадте произошло возгорание жилого дома. ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:45. Пожар произошел в четырехэтажном доме, находящийся на улице Карла Либкнехта, 25.

Во время возгорания двое людей остались в своей квартире. Выводить их пришлось уже прибывшим спасателям. После сотрудники МЧС передали их медикам. Однако спасти этих жильцов не удалось, так как они сильно надышались угарным газом во время пожара.

Охват пламени составил пять квадратных метров.