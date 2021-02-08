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Песков призывает оспорить решение суда о назначении штрафа глухонемому за скандирование лозунгов в ходе акции

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© Фото: pixabay.com

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Представитель Кремля считает, что необходимо подать апелляцию.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина призвал оспорить штраф, который был назначен глухонемому гражданину России за скандирование лозунгов на несогласованной акции протеста 31 января.

Песков отметил, что данный случай является весомым поводом оспорить принятое судом решение в рамках закона. Представитель Кремля отметил, что, если позволяют сроки, по делу может быть подана апелляция.

Напомним, несогласованные акции прошли во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, в конце прошлого месяца, а также 2 февраля.

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